Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки»

Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она напомнила, что предыдущая встреча проходила в Берлине, а потому следующая должна пройти в Париже.

Меркель добавила, что стороны будут прилагать усилия, что бы встреча прошла в ближайшее время.

В ходе визита во Францию президент России Владимир Путин заявлял, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей.

Президент Франции Эммануэль Макрон тогда же сообщал, что на переговорах с Путиным может быть подготовлен саммит «нормандской четверки».

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