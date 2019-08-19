Путин призвал добиваться уже достигнутых в «нормандском формате» договоренностей

Любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться уже достигнутых договоренностей, заявил президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции.

«Что касается «нормандского формата», я всегда считал и сейчас считаю, что, конечно, любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должны приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что альтернативы «нормандскому формату» не существует.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на переговорах с Путиным может быть подготовлен саммит «нормандской четверки».

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что договорился с ним о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».