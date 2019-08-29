Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы, связанные с подготовкой саммита «нормандской четверки», сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны, отмечается на сайте Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ключевые региональные проблемы. Подробно рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Акцентирована безальтернативность минского «Комплекса мер» как основы урегулирования. Выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках «нормандского формата», в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», – отметили в пресс-службе.

Путин в разговоре подчеркнул важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки», чтобы выйти на конкретные позитивные результаты. Президент также указал на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах.

Кроме того, Путин информировал Меркель о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации «Идлиб». С обеих сторон констатирована важность скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета.

«По ливийской проблематике высказано обоюдное намерение способствовать мирному разрешению кризиса и далее оказывать поддержку посреднической деятельности ООН на этом направлении», – добавили в Кремле.

Также Путин и Меркель заявили о необходимости консолидировать усилия, чтобы сохранить иранскую ядерную сделку. «Затронуто положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Меркель проинформировала об обсуждении этой темы на саммите «Группы семи» в Биаррице. Отмечена необходимость консолидации усилий всех заинтересованных сторон для сохранения СВПД», – отметили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель в четверг провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.