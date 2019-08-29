Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) с тем, чтобы способствовать реализации Минских договоренностей», – передает ТАСС сообщение представителя германского правительства.

По его словам, в ходе переговоров была подчеркнута необходимость ускорить переговоры о будущих договорах о транзите газа.

Кроме того, Путин и Меркель обсуждали ситуации в Сирии и Ливии, добавил он.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

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