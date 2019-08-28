На Украине анонсировали встречу советников глав «нормандской четверки»

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

«Президент Украины [по итогам телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель] призвал срочно провести встречу лидеров стран «нормандской четверки» для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта [в Донбассе]», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы офиса Зеленского.

«Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», – говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Напомним, в ходе визита во Францию президент России Владимир Путин заявлял, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться выполнения уже достигнутых договоренностей. В Кремле отмечали, что для встречи лидеров «нормандской четверки» «кто-то должен проделать «домашнюю работу».

Тем временем на Украине предложили включить в «нормандский формат» Соединенные Штаты.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД