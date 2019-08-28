Зеленский высказался за включение США в «нормандский формат»

Президент Украины Владимир Зеленский официально выступил за включение Соединенных Штатов в «нормандский формат».

«Украина приветствовала бы присоединение США к нормандскому формату», – сказал Зеленский в ходе встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, передает ТАСС.

В июле Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу необходимо провести с участием лидеров США, Германии, Франции и Британии. Среди заявленных украинским лидером тем – принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины.

В ходе итоговой пресс-конференции G7 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени пройдет саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине.