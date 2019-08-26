Макрон анонсировал саммит в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени пройдет саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте [саммита], что проведем встречу на уровне глав государств и правительств нормандском формате в сентябре», – заявил Макрон на итоговой пресс-конференции G7, передает ТАСС.

Французский лидер не назвал конкретных дат, но отметил, что обсудил соответствующие планы с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в ходе саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Париж и Берлин стремятся к проведению саммита в «нормандском формате».