Песков рассказал о «домашней работе» для «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигает условий для проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), однако для его результативности стоит заранее провести встречу помощников глав государств.

«У Кремля нет условий, и об этом говорил президент Путин. И президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, согласитесь, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать «домашнюю работу», – заявил Песков в ответ на вопрос о необходимых условиях для проведения саммита в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «пока помощники не встретились и эту «домашнюю работу» не проделали, но по дате такой встречи «есть определенные прикидки», однако точное время пока неизвестно.

Песков добавил, что «действительно есть общий настрой, что надо проводить саммит, что нужно возобновлять работу в рамках «нормандской четверки».

«Президент Путин говорил, что он является сторонником этого. Но он также говорил, что необходимо подготовить эту встречу, дабы она была результативной в интересах каждого из четырех участников саммита», – пояснил Песков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите G7 заявила о стремлении провести встречу «нормандской четверки» в ближайшее время, а президент Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности встречи в сентябре.

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