Медучреждениям могут запретить предлагать похоронные услуги

Ассоциация похоронной отрасли предложила запретить медучреждениям предлагать погребальные услуги, организация направила порядка 50 предложений в Минстрой, пишут СМИ.

Предложения были подготовлены в ответ на законопроект Минстроя «О похоронном деле», передает «ФАН» со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении издания.

«Запрещается организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории медицинских организаций и на расстоянии менее десяти метров от таких организаций. Оказание ритуальных услуг специaлизированными службами в медицинских организациях, в том числе в моргах и на их территории, не допускается», – говорится в проекте.

Между тем санитар морга в ЦАО на условиях анонимности сообщил изданию, что сейчас санитары могут предлагать услуги в медучреждении, за нанесение макияжа могут попросить от 3 до 10 тыс. рублей.

«Если родственники от них отказываются, мы специально можем изуродовать тело: некрасиво закрыть глаза, свернуть губы, тело-то гибкое. Это наш заработок», – пояснил он.

В апреле сообщалось, что Минстрой готовит законопроект «О похоронном деле», где допускается возможность создания в стране частных кладбищ.