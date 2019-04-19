Частные кладбища могут появиться в России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит законопроект «О похоронном деле», где допускается возможность создания в стране частных кладбищ.

По информации «Российской газеты», на государственной земле будут создаваться кладбища с частными операторами, которые и будут получать прибыль за оказанные услуги. Отмечается, что в ряде регионов подобная схема уже существует.

Ритуальные услуги будут оказывать только компании, внесенные в региональный реестр. Это поможет устранить нарушения на рынке. В законопроекте будет содержаться запрет «навязывания услуг» и передачи информации об умерших третьим лицам.

Заказы на организацию похорон приниматься будут только в спецпунктах и через диспетчеров. Это поможет избежать ситуаций, когда представители ритуального бизнеса по собственной инициативе начинают работу, после чего выставляют счет родственникам покойного.

В феврале в Самаре женщина привезла к зданию правительства региона открытый гроб с телом мужа, которого не могла похоронить из-за действий «ритуальной мафии». Когда она прибыла на кладбище, к месту захоронения приехали около 20-30 человек, которые не давали выкапывать могилу, не пускали к ней и ставили под ноги лопаты. После этого инцидента уволили директора кладбища.