К зданию областной администрации Самары привезли гроб с покойником

В Самаре родственники умершего мужчины привезли гроб с его телом к зданию областного правительства, так как за две недели так и не смогли похоронить его из-за «ритуальной мафии».

Две недели тело покойного находилось в морге, пока его супруга искала деньги на захоронение, сообщает Telegram-канал Mash.

Ритуальное агентство потребовало с вдовы 30 тыс. рублей. Так как этой суммы у женщины не было, она нашла других исполнителей. Однако это не понравилось «ритуальной мафии», которая приехала на похороны и стала всячески препятствовать конкурентам: не давали копать могилу, не пускали к ней и ставили под ноги лопаты.

Семья покойного не выдержала и привезла открытый гроб к зданию правительства. На место выехали правоохранительные органы.