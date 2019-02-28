После выставления гроба у администрации Самарской области уволили директора кладбища

В Самаре уволили директора кладбища «Центральное» после того, как из-за «ритуальной мафии» женщина не смогла похоронить своего супруга и привезла его тело в гробу к зданию регионального правительства.

«Директор кладбища «Центральное» уволен», – приводит РИА «Новости» слова представителя городской администрации.

При этом в сообщении не уточняется, по какой именно причине произошло увольнение директора кладбища.

Напомним, в Самаре женщина привезла к зданию правительства региона открытый гроб с телом своего гражданского мужа, которого не могла похоронить из-за действий «ритуальной мафии». Когда она с найденными исполнителями прибыла на кладбище, к месту захоронения приехали около 20-30 человек, которые не давали выкапывать могилу, не пускали к ней и ставили под ноги лопаты.

Вдова рассказала, что в итоге похоронила мужчину на кладбище поселка Мирный Красноярского района Самарской области 22 февраля. Она уточнила, что не знает причин захоронения именно в этом месте: женщина согласилась с предложением похоронной компании, так как ей уже было не важно, где хоронить.

Прокуратура и полиция начали проверку по факту отказа в захоронении умершего на кладбище. Губернатор Самарской области также поручил разобраться в ситуации региональному департаменту по борьбе с коррупцией