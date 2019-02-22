Выставлявшийся в гробу перед зданием самарской администрации покойник похоронен

В поселке Мирный Красноярского района Самарской области похоронили мужчину, гроб с телом которого выставили у здания регионального правительства в знак протеста из-за «войн могильщиков», сообщила бывшая сожительница покойного Анна Плотникова.

«Его похоронили на кладбище в поселке Мирный. Я не знаю, почему там. Место мне предложила похоронная компания, не власти. А мне уже все равно где, лишь бы похоронить», – приводит ее слова РИА «Новости».

Между тем прокуратура начала проверку акции с гробом у здания самарского правительства. Надзорное ведомство намерено разобраться, почему поступил отказ в захоронении умершего на кладбище.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям работников муниципального предприятия и сотрудников полиции. При наличии оснований будут принятия меры прокурорского реагирования», – сообщила представитель ведомства.

Накануне сообщалось, что в Самаре родственники умершего мужчины привезли гроб с его телом к зданию областного правительства, так как за две недели так и не смогли похоронить его из-за «ритуальной мафии».

Депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов, ставший очевидцем произошедшего, рассказал, что к его знакомому, индивидуальному предпринимателю, работающему в сфере ритуальных услуг, обратилась женщина с просьбой похоронить бывшего гражданского мужа. МУП «Спецкомбинат» выдал направление на кладбище Рубежное, однако в день похорон, 21 февраля, к месту захоронения прибыли до 30 человек, которые не позволили сотрудникам ИП выкопать могилу

Когда женщина приехала с гробом покойного, ее не пустили на кладбище и предложили перенести похороны на следующий день. Тогда, по словам Туймасова, женщина отвезла гроб к зданию правительства региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение главе города Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией разобраться в произошедшем, а министерству соцзащиты оказать всю необходимую помощь родственникам покойного. В мэрии заявили о «неоднозначности» ситуации». Проверку также начала полиция.