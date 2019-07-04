Среди погибших в результате наводнения в Иркутской области оказался один ребенок

Среди погибших в Иркутской области в результате наводнения числится один ребенок, сообщили в экстренных службах региона.

«Погиб 21 человек, в их числе один ребенок. Среди без вести пропавших детей нет», – цитирует ТАСС слова своего собеседника.

Ранее сообщалось, что количество жертв наводнения увеличилось до 21, а судьба еще 14 человек остается неизвестной.