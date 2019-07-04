Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 21

В результате паводка в Иркутской области погиб 21 человек, неизвестно местонахождение еще 14 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Во взаимодействии с МВД России установлено, что по состоянию на 14:00 (09:00 мск) 4 июля обнаружены погибшими 21 человек. Числятся без вести пропавшими 14 человек», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести.

Напомним, на прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.

В среду, 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором наводнение в Иркутской области признается чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о чрезвычайной ситуации.