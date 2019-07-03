Путин подписал указ о чрезвычайном характере наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором наводнение в Иркутской области признается чрезвычайной ситуацией федерального характера.

«В целях ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, оказания помощи пострадавшему населению ... постановляю: считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования; привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением на территории Иркутской области, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Также в указе правительству поручается обеспечить выделение средств на капитальный ремонт поврежденного жилья, решить вопрос о выделении жилья гражданам, чье жилье признано непригодным для проживания, обеспечить субсидии бюджету региона на возмещение сельхозпроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам.

Напомним, на минувшей неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. Паводок привел к гибели 20 человек, еще 15 человек пропали без вести.