Компанию Маслякова собрались лишить права на бренд КВН

ООО «Группа 7» решила оспорить в суде признание товарного знака КВН закрепленным за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий Александр Масляков.

Иск будет рассмотрен 19 августа, свидетельствуют данные картотеки суда.

Из определения суда следует, что к участию в деле в качестве третьих лиц, помимо ТТО «АМИК», привлечена Марина Топаз – вдова одного из основателей КВН Сергея Муратова.

Телеигра КВН выходит в эфир с ноября 1961 года, Александр Масляков стал ведущим в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается ТТО «АМИК», основанное Масляковым.

В 2017 году сообщалось, что Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственной инициативе до того, как прокуратура начала проверки – телеведущего заподозрили в коррупции.