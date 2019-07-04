Компанию Маслякова собрались лишить права на бренд КВН

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Бразилии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...
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Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            Компанию Маслякова собрались лишить права на бренд КВН

               4 июля 2019, 08:47
            Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
            Текст: Наталья Ануфриева

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            ООО «Группа 7» решила оспорить в суде признание товарного знака КВН закрепленным за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий Александр Масляков.

            Иск будет рассмотрен 19 августа, свидетельствуют данные картотеки суда.

            Из определения суда следует, что к участию в деле в качестве третьих лиц, помимо ТТО «АМИК», привлечена Марина Топаз – вдова одного из основателей КВН Сергея Муратова.

            Телеигра КВН выходит в эфир с ноября 1961 года, Александр Масляков стал ведущим в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается ТТО «АМИК», основанное Масляковым.

            В 2017 году сообщалось, что Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по собственной инициативе до того, как прокуратура начала проверки – телеведущего заподозрили в коррупции.


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