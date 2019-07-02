У «грабителя с газировкой» появился подражатель-таксист

Москвич отравился, выпив предложенной таксистом воды. В результате пассажир остался без банковской карты, сообщили в ГУ МВД по столице.

Пострадавший отдыхал вечером в ресторане, после чего сел в такси – машина стояла у заведения. Водитель предложил пассажиру попить воды, после чего тот «почувствовал себя плохо».

Пассажир вышел из машины, автомобиль уехал. Мужчина добрался до дома на другом такси и лег спать. Позднее он обнаружил пропажу банковской карты. Со счета списали 16 тыс. рублей, передает ТАСС.

Из-за плохого самочувствия мужчина был доставлен в больницу, передает РИА «Новости».

Как сообщили ГУ МВД по городу, «поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом».

Открыто уголовное дело по статье «Разбой».