На «грабителя с газировкой» завели семь дел

Следствие возбудило семь уголовных дел в отношении подозреваемого в отравлении москвичей Мурата Сабанова. На данный момент установлены 11 потерпевших.

«В ходе предварительного расследования четырех уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража) и 162 (разбой) УК РФ, по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади города Москвы, полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших. По результатам проверок возбуждены еще три уголовных дела. Два из них – по признакам преступления, предусмотренного статьей 162, одно – статьей 161 (грабеж) УК РФ. Таким образом, общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого достигло семи», – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк РИА «Новости».

Уточняется, что для предварительного расследования дел сформирована специальная следственно-оперативная группа. Ее работу курирует начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Также стало известно, что следствие планирует попросить взять отравителя под арест. «Сегодня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Ирина Волк.

Напомним, 24 июня стало известно, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.

По данным следствия, он начал совершать преступления еще весной. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил.

Однако Сабанов заявил, что брал вещи знакомых на временное хранение.