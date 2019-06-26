«Грабитель с газировкой» арестован в Москве

Таганский суд Москвы в среду арестовал Мурата Сабанова, который подозревается в серии ограблений в центре столицы.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Сабанова меру пресечения в виде ареста до 25 августа», – огласил вердикт судья, пишет ТАСС.

Ранее напоивший газировкой с феназепамом и ограбивший более 20 человек Сабанов частично признал свою вину.