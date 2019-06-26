«Грабитель с газировкой» частично признал вину

Подозреваемый в серии отравлений и ограблений жителей Москвы Мурат Сабанов частично признал вину в хищениях в ходе судебного заседания в Таганском суде столицы, где решается вопрос о его аресте.

Сабанов заявил, что признает вину частично, и добавил, что имеет в виду кражу «в отношении трех» человек, фамилий которых он не знает, передает РИА «Новости».

«Возражаю против удовлетворения ходатайства следствия, так как не собираюсь скрываться от следствия и суда и совершать подобные действия. Буду являться к следователю... Я сам изначально пришел к следствию, когда мне позвонили», – добавил он.

Напомним, 24 июня стало известно, что за месяц в центре столицы отравили и ограбили более 20 человек. В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова.

По данным следствия, он начал совершать преступления еще весной. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел.