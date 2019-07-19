Зеленский назвал приоритетную задачу для Украины

Основной задачей для украинских властей является прекращение войны в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Приоритетная задача для Украины – это остановить огонь и закончить войну, но мы должны улучшить условия для военных, потому что нам это понадобится и в мирных условиях, и для любых военных учений», – заявил он, передает УНИАН.

В среду контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе.

При этом договоренность о бессрочном прекращении огня с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

В Киеве также говорили, что нынешнее прекращение огня в Донбассе может стать окончательным.