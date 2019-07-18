Новый владелец «Рустави-2» уволил Гварамию

Новый владелец грузинского канала «Рустави-2» Кибар Халваши уволил Нику Гварамию с должности гендиректора и назначил на этот пост своего адвоката Паату Салию. Об этом сообщило министерство юстиции Грузии.

«Дом юстиции (реестр министерства – прим. ВЗГЛЯД) обязан был зарегистрировать это решение. Мы обратились с заявлением о регистрации в срочном порядке, что и учел реестр», – пояснил Салия после назначения, передает ТАСС.

До этого Гварамия сообщал, что уже имеет подписанный контракт с каналом до 31 декабря 2020 года, и что никуда не собирается уходить.

Напомним, Халваши заявлял, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а изменения затронут только одного человека – нынешнего гендиректора Николоза Гварамию.

7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

Позже Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию. После этого владелица 9% акций канала Нино Нижарадзе потребовал отстранить Гварамию от должности, но другие совладельцы ее не поддержали.