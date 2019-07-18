Сменился владелец «Рустави 2»

Предприниматель Кибар Халваши, признанный ЕСПЧ законным владельцем телекомпании «Рустави 2», официально зарегистрирован Национальным агентством публичного реестра Грузии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Теперь 60% акций принадлежат лично Халваши, а 40% – его компании «Панорама», сообщает Общественное ТВ. Однако это решение отказывается признавать коллектив телекомпании.

Ранее Кибар Халваши заявил, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а изменения затронут только одного человека – нынешнего гендиректора Николоза Гварамию. При этом сам Гварамия отказывается покидать свой пост.

Новым генеральным директором будет назначен адвокат Халваши Паата Салия, который должен пригласить авторитетных международных аудиторов изучить финансовое положение «Рустави 2».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

Позже Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию. После этого владелица 9% акций канала Нино Нижарадзе потребовала отстранить Гварамию от должности, но другие совладельцы ее не поддержали.

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