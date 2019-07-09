«Рустави 2» отказалось увольнять Габунию

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не собирается увольнять телеведущего Георгия Габунию, который обругал российское руководство в прямом эфире, заявил гендиректор канала Ника Гварамия.

По его словам, после инцидента рейтинг канала только увеличился. Цель Габунии он назвал «законной», но использованная форма, по мнению Гварамии, ему помешала, сообщает «Громадське ТВ».

Именно из-за использованной формы телеканал принял решение отстранить Габунию на два месяца от эфира. После этого срока он продолжит работать.

Решение комиссии телеканала по этике об отстранении «невозможно обжаловать», сообщил Гварамия.

«Относительно реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала «Рустави-2», –отметил Гварамия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Габунии «слишком много чести» стать фигурантом уголовного дела в России.

В воскресенье Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но заявил, что разделяет позицию телеведущего. В итоге Габуния был отстранен от эфира на два месяца.

В Госдуме призывали его экстрадировать и осудить по законам России.