Путин лишил Габунию чести стать фигурантом уголовного дела

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с возможным возбуждением уголовного дела в отношении телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии об оскорблении власти.

«Много чести – возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», – передает его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей.

В воскресенье на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но заявил, что разделяет позицию телеведущего.

Габуния был отстранен от эфира на два месяца, в Госдуме призвали его экстрадировать и осудить по законам России.

Жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала из-за провокации Габунии.

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