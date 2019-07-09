Песков объяснил природу выходки Габунии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выходка грузинского телеведущего, оскорбившего Владимира Путина, является результатом попустительства властей.

«Я это оставляю без комментариев. Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выпады являются ни чем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. Вот это является, с нашей точки зрения, очень опасным элементом, безусловно, безумно опасным», – цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, ответственность грузинских властей лежит на том, что они в принципе допускают подобное.

«Конечно, мы же с вами были свидетелями за последние недели целой серии событий русофобского, такого экстремистского характера», – отметил Песков.

В воскресенье на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего.

Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».

Эксперты считают, что Грузия потеряет миллионы долларов в случае введения Россией новых санкций.

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