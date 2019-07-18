Законный владелец «Рустави 2» пообещал уволить писающего в «Боржоми» гендиректора

Бизнесмен Кибар Халваши, признанный в четверг ЕСПЧ законным владельцем телекомпании «Рустави 2», заявил, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а изменения затронут только одного человека – нынешнего гендиректора Николоза Гварамию. Сам Гварамия назвал решение ЕСПЧ шокирующим.

В заявлении Кибара Халваши отмечается, что Гварамия «назначен режимом, который отнял у меня телекомпанию» – экс-президентом Михаилом Саакашвили и его «Единым национальным движением», и он более не будет работать.

Новым генеральным директором назначается адвокат Халваши Паата Салия, который должен пригласить авторитетных международных аудиторов изучить финансовое положение «Рустави 2».

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Халваши заявил, что Страсбург подтвердил, что только он является единственным законным владельцем телекомпании.

Он призвал сотрудников телекомпании «адекватно встретить решение ЕСПЧ и продолжить профессиональную деятельность».

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани назвала решение ЕСПЧ «победой государства».

«Рустави 2» призывает граждан прийти к зданию защитить телекомпанию от властей. С аналогичным призывом выступил экс-президент Михаил Саакашвили.

Николоз Гварамия, пока еще гендиректор «Рустави-2», признал решение ЕСПЧ отобрать телекомпанию у сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и вернуть законному владельцу бизнесмену Кибару Халваши, «шокирующим», «страшным» и «тяжелейшим и скандальным для демократии».

«Мы абсолютно не представляли, что будет принято такое решение. ЕСПЧ сделал неверную интерпретацию, говорю это как юрист. Будем опротестовывать», – сказал он на брифинге.

Он призвал власти не переоформлять телекомпанию на признанного ЕСПЧ законного владельца и отказался покидать должность гендиректора, ссылаясь на пункты собственного контракта.

По его словам, если власти решат все же передать телекомпанию Кибару Халваши, это будет «попыткой силой закрыть оппозиционное СМИ».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

Главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили сообщил, что Габуния – гей, а его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия.

Позже Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

После этого Нино Нижарадзе требовала отстранить его от должности гендиректора, но другие совладельцы ее не поддержали.

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