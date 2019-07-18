ЕСПЧ постановил лишить соратников Саакашвили прав на «Рустави-2»

Страсбургский суд по правам человека подтвердил решения грузинских судебных инстанций в отношение компании «Рустави-2», права на которую оспаривал бизнесмен Кибар Халваши, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Мы все обязаны принять решение ЕСПЧ и подчиниться ему», – заявил мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, сообщило Общественное ТВ Грузии.

Телекомпания «Рустави-2» была основана четверть века назад в том числе бывшим послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили, ныне скончавшимся. В период правления экс-президента Михаила Саакашвили доли в телекомпании регулярно переходили из рук в руки. Сейчас 40% акций «Рустави-2» принадлежат проживающим на Украине братьям-бизнесменам Караманашвили, которые близки к Саакашвили, а 51% – не функционирующей телекомпании «Сакартвело». В этой телекомпании 50% принадлежат этим же братьям Караманашвили, а еще 50 – сыну еще одного близкого к экс-президенту Грузии бизнесмена Кобы Накопия.

В саакашвилевскую эпоху определенный период телекомпания принадлежала бизнесмену Кибару Халваши. После смены властей в Грузии он заявил, что в 2007 году его вынудили уступить права на «Рустави-2».

Халваши обратился в 2015 году в суд и выиграл в Грузии все инстанции два года назад. Однако нынешние владельцы после этого обратились в ЕСПЧ в Страсбурге. Представители «Рустави-2» говорят, что в Грузии были нарушены четыре статьи евроконвенции, в том числе право на справедливый суд и право собственности. ЕСПЧ сообщил, что эти статьи не были нарушены.

Решение ЕСПЧ не является окончательным. Его можно опротестовать в течение трех месяцев.

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