Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора

Совладельцы и партнеры грузинского канала «Рустави 2» не стали поддерживать требование одной из акционеров Нино Нижарадзе об отставке гендиректора Ники Гварамии, об этом сообщил ее адвокат Георгий Кавлашвили.

«Это решение не было неожиданным, так как партнеры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения. Ника Гварамия заявил, что отстранение Габунии от работы на два месяца – это максимум, что можно было сделать... Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано», – сказал Кавлашвили после окончания заседания акционеров компании, передает РИА «Новости».

Юрист «Рустави 2» Тамта Мурадашвили сообщила, что жалоба Нижарадзе о том, что из-за заявлений ведущего канала Габунии и гендиректора Гварамии цена ее доли снизилась, абсурдна.

«Нижарадзе раскритиковала редакционную политику телеканала и сказала, что мы – оппозиционный канал и не сообщаем о позитивных действиях правящих властей», – добавила она.

Напомним, владелица 9% акций канала «Рустави 2» Нино Нижарадзе на собрании партнеров потребовала отстранить от должности гендиректора Николоза Гварамия.

Ранее Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.

Накануне главред грузинского информагентства назвал Габунию и гендиректора «Рустави 2» «сексуальными партнерами».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого.

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