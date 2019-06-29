Макрон указал на необходимость нового партнерства с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией, а также отметил возможность построения нового партнерства с Москвой.

Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке, что у Европы и России много совместных вопросов – это и Сирия, и Украина, «которая у наших дверей», а также «много вопросов в Африке, вопрос коллективного разоружения, успокоение Европы», передает РИА «Новости».

«В более общем плане – мы должны построить новую архитектуру доверия и безопасности между Европой и Россией. Между нами нет моря, которое бы нас разделяло, мы не на другом краю света», – сказал французский лидер.

Он добавил, что необходимо установить «новую грамматику» отношений с России, не делая уступок по принципам и конечным целям Европы.

«Это предполагает усилия со стороны России. Когда я говорю о доверии, это предполагает киберактивность - изменение поведения (...). Но мы можем также построить новое партнерство», – добавил президент.

Он подчеркнул, что «абсолютно необходимо работать, вести чрезвычайно усиленные дискуссии по всем вопросам» с Россией и найти «новый путь сближения без наивности, без попустительства, но с сильным долгосрочным стратегическим видением».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовящейся встрече министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).