Песков анонсировал встречу в нормандском формате на уровне министров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовящейся встрече министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).

«Идет подготовка встречи [в нормандском формате] в формате «два на два» – министры иностранных дел и министры обороны», – приводит ТАСС слова Пескова.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 анонсировал встречу в нормандском формате на уровне советников.

Позднее в Кремле назвали условия для проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне.

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