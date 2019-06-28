Песков назвал условия для проведения встречи в «нормандском формате» на уровне лидеров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что перед тем, как проводить встречу «нормандской четверки» на уровне лидеров, их помощники должны сделать «домашнюю работу».

«Действительно, все говорят, что, учитывая фактор нового президента на Украине, следует говорить о реанимации «нормандского формата». Но в то же время – об этом говорит президент Путин – сейчас многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными, они отчетливо не артикулированы, требуют прояснения», – сообщил Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил: «Для того, чтобы собираться в «нормандском формате», нужно сначала сделать «домашнюю работу».

«В этом плане мы ожидаем, что уже в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли необходимая почва для встречи в верхах», – пояснил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча в «нормандском формате» на уровне советников пройдет в июле.

В мае 2019 года главы МИД Франции и ФРГ на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским высказали готовность возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Позже Зеленский заявил, что встреча глав стран «нормандской четверки» может состояться после парламентских выборов на Украине.