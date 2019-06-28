Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» на уровне советников

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время общения с Владимиром Путиным на саммите G20 заявил, что встреча по Украине в «нормандском формате» пройдет на уровне советников в июле.

«Наши советники встретятся в рамках «нормандского формата» в июле», – сказал Макрон, подчеркнув, что Париж внимательно следит за ситуацией на Украине и реализацией минских соглашений, передает ТАСС.

Помимо этого, во время встречи с российским лидером в Осаке Макрон, говоря о международной повестке, выразил заинтересованность в обмене мнениями по ситуации в Сирии и Иране. «Там еще предстоит многое сделать. Учитывая, что мы являемся постоянными членами Совбеза ООН, сотрудничество между нами крайне важно», – сказал он.

Президент Франции также отметил «новую динамику» двусторонних отношений с Россией, которую удалось придать благодаря визиту Путина в Версаль в 2017 году и визиту Макрона в Санкт-Петербург в 2018 году. Однако Макрон уточнил, что «есть моменты, которые можно еще улучшить в ближайшие недели».

Ранее сообщалось, что в ходе встречи в Осаке Владимир Путин пригласил Эммануэля Макрона на мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.