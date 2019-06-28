Путин пригласил Макрона на празднование 75-летия Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил французского лидера Эммануэля Макрона на мероприятия по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

«Я благодарен за приглашение на Парижский форум мира и постараюсь воспользоваться. В свою очередь хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне», – ответил на приглашение Макрона Путин, передает РИА «Новости».

Отмечается, что оба лидера общались друг с другом на «ты».

Президенты проводят встречу в резиденции российского лидера, которую тот занял на саммит G20.

Путин в ходе переговоров подчеркнул, что Франция – один из важнейших партнеров России.

«У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, обсуждаем их. Сейчас за рабочим ланчем мы очень активно говорили о некоторых вопросах международной повестки дня, представляющих особый двусторонний интерес. И теперь можем в спокойной обстановке поговорить о всех этих вопросах», – отметил российский лидер.

Ранее Путин в ходе встречи в Осаке пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы. В Белом доме сообщили, что положительное решение по этому вопросу пока не принято.