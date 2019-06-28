В Белом доме ответили на приглашение Трампа на 75-летие Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно чтить память павших в борьбе с фашизмом, но на текущий момент не подтвердил, что приедет в Москву на торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент [Трамп] считает, что важно почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне, как он и говорил в июне на торжествах в Соединенном Королевстве и Нормандии по случаю [75-й годовщины] высадки десанта. Однако он не подтвердил участие [в торжествах в Москве в будущем году]», – сказал представитель Белого дома, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе встречи в Осаке пригласил Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке. Переговоры президентов продолжались полтора часа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.