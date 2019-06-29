Суд обязал ЦИК Украины зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили в Раду

Партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил» выиграла в суде апелляцию на отказ Центральной избирательной комиссии Украины регистрировать ее кандидатов для участия в выборах в Верховную раду, сообщил член совета партии Давид Сакварелидзе.

«Движение новых сил» Михаила Саакашвили выиграло и апелляцию у ЦИК! Завтра будем повторно подавать на регистрацию в ЦИК!» – написал Сакварелидзе на своей странице в соцсети Facebook.

В понедельник Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины как по списку партии Саакашвили, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Сам Саакашвили связал недопуск кандидатов своей партии на выборы в Раду с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Позднее Апелляционный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы «Движения новых сил» Саакашвили для регистрации на украинских парламентских выборах.

Напомним, Саакашвили вернулся на Украину после инаугурации Владимира Зеленского, после чего пообещал помогать новому президенту, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса». Бывший губернатор Одесской области также заявил, что обижен на Порошенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД