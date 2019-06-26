Юристы Саакашвили начали «разруливать» спор с ЦИК Украины

Апелляционный суд обязал ЦИК Украины еще раз рассмотреть документы «Движения новых сил» Михаила Саакашвили для регистрации на украинских парламентских выборах, сообщают информационные агентства.

ЦИК заявлял о нарушениях, которые стали причиной отказа в регистрации кандидатам от партии Саакашвили. В ответ Саакашвили сказал, что у его партии найдутся лучшие юристы, которым предстоит «разруливать эту ситуацию», передает РИА «Новости».