Саакашвили объяснил недопуск своей партии на украинские выборы

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили связал недопуск кандидатов своей партии на выборы в Верховную раду с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк (Нацбанк), руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», – написал Саакашвили в Facebook.

Позже он опубликовал видео из аэропорта, где заявил, что у партии есть лучшие юристы, которые «будут разруливать эту ситуацию». Саакашвили заявил, что не собирается сидеть, сложа руки, поэтому летит в Одессу, где будет встречаться с избирателями.

«Все равно мы прорвемся, пойдем с нашим списком на выборы, и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения. Все получится у нас», – сказал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили принял решение участвовать в выборах в Верховную раду, но, как передает РИА «Новости», Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили «Рух новых сил» («Движение новых сил») в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалы в полицию.