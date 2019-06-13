Саакашвили собрался баллотироваться в Раду

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял решение участвовать в выборах в Верховную раду, хотя раньше от участия в выборах в парламент отказывался и не собирался претендовать на государственные должности в стране.

Саакашвили, вернувшийся на Украину после того, как президент Украины Владимир Зеленский восстановил его гражданство, вошел в первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Раду от партии «Рух новых сил», передает «Интерфакс».

Вместе с бывшим заместителем генпрокурора Украины Давидом Сакварелидзе, общественным деятелем Олесем Донием, одесским гроссмейстером Натальей Жуковой и экс-главой министерства экономики Владимиром Лановым Саакашвили возглавляет эту партию.

Ранее Саакашвили сообщал, что его партия не может участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля из-за регистрации партии на неизвестного человека, после чего мэр Киева и лидер партии «Удар» Владимир Кличко предложил экс-главе Одесской области возглавить его политическую силу.