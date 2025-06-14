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    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    36 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    35 комментариев
    14 июня 2025, 21:33 • Новости дня

    Пезешкиан обвинил США в координации израильских атак на Иран

    Пезешкиан обвинил США в согласовании израильских атак на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обвинил США в согласовании израильских ударов по стране и подчеркнул, что Тегеран не изменит позицию по ядерному досье.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обвинил США в координации израильских атак на Иран, передает ТАСС.

    По словам Пезешкиана, Вашингтон всегда заявлял, что Израиль не совершает агрессивных действий без их согласования, и, следовательно, нынешние удары осуществляются с одобрения и координации США.

    Пезешкиан подчеркнул, что если бы США захотели, то могли бы остановить действия Израиля против Ирана. Он также отметил, что позиция Тегерана по ядерному досье останется неизменной, и подчеркнул, что переговоры по этому вопросу невозможны, пока продолжаются атаки со стороны Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддержку Израилю в случае военного ответа Ирана.

    Позднее Иран уведомил Британию, США и Францию о том, что их военные объекты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью ударов при оказании помощи Израилю.


    14 июня 2025, 16:18 • Новости дня
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    В Сети появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35

    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространились кадры, на которых, предположительно, катапультируется летчица из израильского F-35, сбитого системой ПВО Ирана.

    В Сети опубликованы кадры, на которых, якобы зафиксирован момент после катапультирования летчицы из сбитого Ираном израильского истребителя F-35. Видео снято очевидцем, на нем заметна летчица с раскрытым парашютом, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военного блогера Бориса Рожина.

    В начале видеозаписи отчетливо слышны тревожные сирены.

    Ранее иранские средства ПВО поразили несколько израильских самолетов, а одна из женщин-пилотов попала в плен.

    Агентство Mehr опубликовало первые фото истребителя F-35 ВВС Израиля, который сбили иранские расчеты ПВО.

    Израиль атаковал военные и ядерные объекты на территории Ирана и провел спецоперации против руководства страны. Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану.

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    14 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива

    Иранский депутат заявил, что Тегеран обсуждает закрытие Ормузского пролива

    Власти Ирана задумались о закрытии Ормузского пролива
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.

    По словам Коусари, Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива в ответ на действия Израиля, передает РИА «Новости».

    По его словам, Иран готов принять необходимое решение без колебаний. Косари пояснил, что подобная мера станет официальным ответом на атаки Израиля по территории страны и может существенно затронуть поставки нефти на мировые рынки.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

    Иран уведомил власти Британии, США и Франции о возможности ударов по их военным объектам на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в случае поддержки Израиля.

    Глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

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    14 июня 2025, 18:37 • Новости дня
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе города Бушер в Иране очевидцы увидели поднимающийся дым неподалеку от строящейся с участием РФ атомной электростанции, сообщили СМИ.

    YJC опубликовало фотографию из Бушера, где виден высокий столб дыма, поднимающийся на территории, связанной со строительством атомной электростанции при участии России. На снимке, размещенном агентством, запечатлены люди, предположительно рабочие стройки, которые смотрят вдаль на появившийся дым, передает РИА «Новости».

    Накануне МАГАТЭ заявило, что иранские власти проинформировали о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен.

    Ранее сообщалось, что иранские власти рассматривают возможность остановки мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях.

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    14 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку

    Режиссер Федор Бондарчук и 55 россиян эвакуированы из Ирана в Баку

    Режиссер Бондарчук эвакуирован из Ирана в Баку
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа успешно пересекли иранско-азербайджанскую границу, попав в число 56 эвакуированных россиян.

    Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа уже эвакуированы из Ирана и находятся на территории Азербайджана, передает ТАСС

    Как сообщили в посольстве России в Баку, в общей сложности на данный момент границу пересекли 56 из 88 человек, подлежащих эвакуации.

    В пресс-службе уточнили, что пересечение границы продолжается, и остальные россияне также готовятся к выезду в ближайшее время. Представитель посольства, находящаяся непосредственно на азербайджано-иранской границе, подтвердила: «Бондарчук уже уехал».

    Диппредставительство выразило благодарность властям Азербайджана за содействие в предоставлении транспорта для эвакуации российских граждан и их размещении в отеле. Подчеркивается, что все эвакуированные обеспечены необходимыми условиями для временного пребывания в Азербайджане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 июня на ирано-азербайджанской границе прошла эвакуация 88 россиян, среди которых были режиссер Федор Бондарчук и его команда.

    Автобус с эвакуированными россиянами, включая членов съемочной группы Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, утром прибыл в Азербайджан.

    Ранее сообщалось, что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» не пострадали в Иране на фоне недавних ударов в регионе.

    Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.

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    14 июня 2025, 16:54 • Новости дня
    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада

    Рябков связал удары Израиля по Ирану с антииранской резолюцией МАГАТЭ

    Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля на фоне поддержки Запада
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль почувствовал безнаказанность и увидел новое подтверждение безоговорочной поддержки со стороны Запада сразу после принятия антииранской резолюции МАГАТЭ, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Израиль почувствовал собственную безнаказанность на фоне поддержки со стороны Запада, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

    По мнению Рябкова, тенденция особенно проявилась после того, как западные страны «продавили» антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, несмотря на то, что многие государства воздержались или голосовали против. Уже на следующий день после принятия этой резолюции Израиль нанес удар по Ирану, что, по мнению российского дипломата, демонстрирует ощущение безнаказанности.

    Рябков считает, что подобные действия стали возможны благодаря безоговорочной поддержке Израиля не только со стороны США, но и ведущих европейских стран, участвующих в переговорах по иранской ядерной программе. Он также отметил, что связывать израильский удар с днем рождения Трампа, как это обсуждается в различных светских беседах, не имеет смысла.

    По словам замглавы МИД России, единственный логичный тайминг этих событий – это связь с принятием антииранской резолюции МАГАТЭ и последовавшей за ней атакой. Рябков подчеркнул, что такая последовательность событий для него очевидна.

    Ранее глава ЕС Урсула фон дер Ляйен напомнила президенту Израиля о праве страны на самооборону.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН.

    Журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от поддержки Израиля и позволить ему самостоятельно вести войны.

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    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    14 июня 2025, 08:47 • Новости дня
    Иран сбил израильские разведывательные дроны на границе с Турцией

    Tекст: Александра Юдина

    Иранская государственная телерадиокомпания сообщила, что вооруженные силы страны сбили несколько израильских беспилотников.

    Инцидент произошел вблизи города Сельмас на северо-западе Ирана, в непосредственной близости от турецкой границы. Согласно данным телерадиокомпании, данные аппараты выполняли разведывательные задачи, передает ТАСС.

    Накануне два израильских истребителя F-35 были сбиты силами ПВО иранской армии наряду с другими самолетами. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по Израилю в ходе операции «Суровое наказание». Иран начал операцию против Израиля в ответ на удары по Тегерану. Агентство Tasnim добавило, что в плен была взята женщина-пилот одного из самолетов.

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    14 июня 2025, 15:41 • Новости дня
    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, передает РИА «Новости».

    Владимир Зеленский отметил, что последствия израильских ударов по Ирану уже стали заметны на мировом нефтяном рынке, поскольку цены на нефть начали расти, что, по его словам, выгодно России.

    Зеленский также обратил внимание на вероятность снижения объемов западной помощи Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

    Он подчеркнул, что никто не претендует на отношения между США и Израилем, однако украинская сторона хотела бы, чтобы помощь Украине не уменьшалась из-за этого.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Между тем, США начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион.

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    14 июня 2025, 20:21 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех важных зданий ядерного объекта в Исфахане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.

    В сообщении МАГАТЭ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) отмечается: «Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается». МАГАТЭ подчеркнуло, что радиационный фон в районе Исфахана остается в пределах нормы, передает ТАСС.

    Отмечается, что среди пострадавших объектов оказался завод по конверсии урана.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.

    В субботу сообщалось, что в Иране ядерный объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали в результате атак, однако ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности. Накануне МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

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    14 июня 2025, 17:16 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о полном подавлении ПВО в Тегеране
    Армия Израиля заявила о полном подавлении ПВО в Тегеране
    @ Tasnim News Agency/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные заявили о подавлении иранской ПВО в западных районах страны и в окрестностях Тегерана, что обеспечило их авиации преимущество в небе над столицей, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

    Военные Израиля подавили противовоздушную оборону на западе Ирана и в районе Тегерана, что обеспечило израильским ВВС свободу действий в небе над столицей, передает ТАСС.

    По информации официального представителя Армии обороны Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, более 70 самолетов ВВС нанесли удары по Тегерану, в ходе которых были поражены местные системы ПВО, а также объекты ракетной инфраструктуры и контрольные центры.

    Дефрин отметил, что Тегеран теперь уязвим для ударов, а столица больше не защищена противовоздушными средствами. Генерал также подчеркнул, что израильские ВВС совершили эти удары с наибольшего удаления от Израиля за всю историю страны.

    Представитель армии заявил, что свобода действий в воздухе позволяет предотвращать угрозы для Израиля и что к операции готовились долгие годы. Он добавил, что армия сможет достичь любой точки, если потребуется защитить граждан страны.

    Ранее глава Минобороны Израиля пообещал «сжечь Тегеран» в ответ на возможные ракетные удары.

    Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.

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    14 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    Лавров осудил силовую акцию Израиля против Ирана
    Лавров осудил силовую акцию Израиля против Ирана
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, совершенную с нарушением Устава ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что Москва осуждает действия Израиля против исламской республики, сообщается в Telegram-канале МИД.

    Это заявление прозвучало в развитие прошедших накануне переговоров между президентами России и Ирана.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о чувстве безнаказанности Израиля после принятия антииранской резолюции МАГАТЭ.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил, что Россия осуждает действия Израиля, совершенные в нарушение Устава ООН.

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    14 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Меркурис заявил о переносе поддержки США с Украины на Израиль

    Tекст: Александра Юдина

    Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта Израиля и Ирана, поскольку Вашингтон выберет поддержку Тель-Авива.

    По его словам, Владимир Зеленский надеется получить крупную финансовую поддержку от Соединенных Штатов, однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке американским властям придется определяться с приоритетами, и они предпочтут поддержку Израиля, а не Украины, передает РИА «Новости».

    Меркурис подчеркнул, что даже если США захотят продолжить военную помощь Киеву, объемы поставок будут невелики и не окажут существенного влияния на ход боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион. Хотя США Дональд Трамп отметил, что не видит угрозы начала масштабного конфликта после недавних атак Израиля на иранские объекты.

    При этом ранее Axios писал, что администрация американского президента Дональда Трампа сообщила  израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской ночной атаке на Тегеран.

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    14 июня 2025, 21:13 • Новости дня
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    В беседе с телеканалом Fox News он подтвердил, что в ходе слушаний на Капитолийском холме на соответствующий вопрос депутатов дал утвердительный ответ. По словам Хегсета, «мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру». При этом министр подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности американского персонала на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться.

    Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что военные самолеты и самолеты-заправщики Британии направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.

    В субботу Хегсет сообщил, что США располагает всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

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    14 июня 2025, 11:04 • Новости дня
    Полянский предупредил о международных последствиях удара Израиля по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что удар Израиля по Ирану грозит вызвать последствия международного масштаба. По его словам, подобная провокация может привести к серьезным последствиям не только в пределах Ближнего Востока, но и затронуть весь мир, передает RT.

    Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал израильские атаки «актом государственного терроризма».

    Американский журналист Такер Карлсон призвал США «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что атака Израиля против Ирана толкает мир к «масштабной ядерной катастрофе».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном.

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    14 июня 2025, 11:45 • Новости дня
    Мирошник: Россия выступает против военной поддержки Западом Израиля

    Мирошник сообщил о категорическом несогласии России с военной поддержкой Израиля Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о недопустимости западной военной и дипломатической помощи Израилю на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке.

    Мирошник отметил, что Россия категорически выступала и продолжает выступать против агрессивных действий Израиля и использования им вооруженных сил западных государств, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль фактически пользуется максимальной поддержкой ряда западных стран, включая военную, финансовую и дипломатическую помощь в своих действиях на Ближнем Востоке.

    Он отметил, что подобная поддержка привела к созданию нового очага сильнейшего напряжения в регионе, и последствия подобной политики пока невозможно предсказать.

    Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис.

    Американский журналист Такер Карлсон призвал США отказаться от Израиля и позволить ему вести собственные войны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что атака Израиля против Ирана толкает мир к масштабной ядерной катастрофе.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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