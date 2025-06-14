Пезешкиан обвинил США в координации израильских атак на Иран

Пезешкиан обвинил США в согласовании израильских атак на Иран

Tекст: Мария Иванова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обвинил США в координации израильских атак на Иран, передает ТАСС.

По словам Пезешкиана, Вашингтон всегда заявлял, что Израиль не совершает агрессивных действий без их согласования, и, следовательно, нынешние удары осуществляются с одобрения и координации США.

Пезешкиан подчеркнул, что если бы США захотели, то могли бы остановить действия Израиля против Ирана. Он также отметил, что позиция Тегерана по ядерному досье останется неизменной, и подчеркнул, что переговоры по этому вопросу невозможны, пока продолжаются атаки со стороны Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддержку Израилю в случае военного ответа Ирана.

Позднее Иран уведомил Британию, США и Францию о том, что их военные объекты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью ударов при оказании помощи Израилю.



