14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.15 комментариев
Пезешкиан обвинил США в координации израильских атак на Иран
Пезешкиан обвинил США в согласовании израильских атак на Иран
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обвинил США в согласовании израильских ударов по стране и подчеркнул, что Тегеран не изменит позицию по ядерному досье.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обвинил США в координации израильских атак на Иран, передает ТАСС.
По словам Пезешкиана, Вашингтон всегда заявлял, что Израиль не совершает агрессивных действий без их согласования, и, следовательно, нынешние удары осуществляются с одобрения и координации США.
Пезешкиан подчеркнул, что если бы США захотели, то могли бы остановить действия Израиля против Ирана. Он также отметил, что позиция Тегерана по ядерному досье останется неизменной, и подчеркнул, что переговоры по этому вопросу невозможны, пока продолжаются атаки со стороны Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддержку Израилю в случае военного ответа Ирана.
Позднее Иран уведомил Британию, США и Францию о том, что их военные объекты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью ударов при оказании помощи Израилю.