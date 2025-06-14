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Патриарх Кирилл объяснил, почему его не испугали самолеты НАТО
Патриарх Кирилл заявил, что появление истребителя F-16 НАТО рядом с его пассажирским самолетом по пути в Калининград не способно запугать его.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что не испугался истребителей НАТО, которые сопровождали пассажирский самолет с ним на борту во время полета в Калининград, передает РИА «Новости».
Он отметил: «Вот летит патриарх на пассажирском самолете. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос«на завал» западным политикам: «Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете – это точно!» – сказал Кирилл на встрече с духовенством Калининградской митрополии.
Патриарх подчеркнул, что подобные действия НАТО могут спровоцировать конфликт с тяжелыми последствиями. По его словам, это ведет к дальнейшему углублению противостояния между Востоком и Западом и связано с действиями определённых сил на Западе. Он призвал не следовать за «поджигателями войны», а идти своим цивилизационным путем, привлекательным для многих в мире.
Также патриарх Кирилл выразил благодарность священнослужителям и православной общине Калининградской области за их труд и служение, отметив их важную роль в противостоянии тем, кто не желает добра России. Он отметил, что православное служение на западных рубежах страны помогает укреплять веру и поддерживать духовное единство общества.
Кирилл пожелал присутствующим помощи и поддержки в дальнейшей деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл ранее призвал россиян включить подвиг в личную жизнь.
Президент России Владимир Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.