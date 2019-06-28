Миллер заявил о пройденной точке невозврата по «Северному потоку – 2»

Точка невозврата по «Северному потоку – 2» давно пройдена, газопровод будет достроен к концу текущего года, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

«Точка невозврата по данному проекту («Северный поток – 2») давным-давно пройдена, проект будет реализован, и в настоящее время, я хочу сказать, нет никаких правовых возможностей для того, чтобы проект «Северный поток – 2» остановится. Поэтому планы, которые были намечены, остаются прежними – конец 2019 года. Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является еще пока критическим», – сказал Миллер, уточнив, что уложено 60,4% трубопровода.

По его словам, оценить влияние поправок к Газовой директиве ЕС на «Северный поток – 2» нельзя, пока они не имплементированы в законодательство Германии. «Единственное, что можно сегодня сказать, что данный вопрос пока не лежит в практической плоскости. Страны Европейского союза получили девять месяцев на имплементацию поправок в Газовую директиву в свое законодательство. До того момента, пока соответствующие поправки не будут имплементированы в немецкое законодательство, оценить воздействие этих поправок на проект невозможно. Это будут только просто некие предположения», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».

«Поэтому давайте дождемся имплементации этих поправок в немецкое законодательство, оценим их воздействие на проект и тогда уже переведем этот вопрос в практическую плоскость. А вообще вся эта ситуация с поправками в Газовую директиву – сегодня я бы сказал, что это рабочая ситуация», – добавил он.

Миллер также заявил, что Газпром готов повторить и даже улучшить установленный в 2018 году суточный рекорд по поставкам газа в ЕС в размере 713,4 млн кубометров. «Напомню вам рекорд ... 2 марта 2018 года Газпром установил исторический рекорд суточной поставки газа на рынки дальнего зарубежья – 713,4 миллиона кубометров газа в сутки. Даже при тех годовых контрактных количествах, которые есть у нас в настоящее время, мы к повторению или даже улучшению этого рекорда готовы», – сказал Миллер.

Кроме того, Газпром ожидает экспорт газа в дальнее зарубежье в 2019 году в «вилке» от 198,6 до 201,1 млрд кубометров. Миллер добавил, что этот диапазон очень близок к историческому рекорду компании 2018 года. Также Миллер не исключил, что компания в ближайшее время может дать более точный прогноз. «По-видимому все-таки она будет около 200, но подчеркиваю, она может быть и больше», – заявил Миллер.

Он уточнил, что доля Газпрома на газовом рынке Европы с учетом текущих реалий составляет 35,5-37,5%. «Мы в прошлом году установили не только исторический объем поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье – 201,9 миллиарда (кубометров), но и увеличили свою долю на рынке до 36,8%. При этом следует отметить, что на 5,3 процентного пункта мы увеличили эту долю всего за три года», – сказал он.

«С учетом тех реалий, а эти реалии таковы, что спрос на российский газ вышел на новый уровень, на новую планку – около 200 миллиардов кубометров газа в год, – наша доля на рынке находится в вилке от 35,5 до 37,5%», – добавил он.

Говоря о газификации российских регионов, Миллер заявил, что Газпром не может и не должен брать на себя часть затрат российских субъектов.

«Темпы газификации лимитированы тем, как газификацию ведут именно регионы. Но мы также должны понимать, что это фактически обязательство соответствующих субъектов исполнять свой бюджет. И, конечно, компания не может, не обязана и не должна финансировать, фактически исполнять чей-то бюджет. Задача компании заключается в том, чтобы платить налоги в регионы, в федеральный и региональный бюджеты», – сказал Миллер.

По его словам, в муниципальных бюджетах, в бюджетах субъектов России есть соответствующая статья на газификацию, которая предопределена полномочиями, ответственностью и границами собственности соответствующих субъектов. И соответственно у субъектов возникают обязательства финансировать соответствующую статью расходов на газификацию, отметил спикер.

«Работа строится с четким пониманием роли и ответственности Газпрома и субъектов. Ежегодно с каждым из субъектов РФ Газпром подписывает планы и графики синхронизации работ, где со стороны Газпрома четко прописаны по высокой стороне все объекты, которые мы построим в соответствующем году, и объемы их финансирования в рамках нашего бюджета. Соответственно со стороны субъекта РФ в рамках этого документа прописаны все объекты по низкой стороне и обязательства их финансировать из своего бюджета», – пояснил глава компании.

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