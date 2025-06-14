Росавиация рекомендовали Turkish Airlines оперативно вернуть багаж

Tекст: Вера Басилая

Российские авиационные власти рекомендовали Turkish Airlines как можно быстрее уладить проблему с доставкой багажа пассажиров, летевших из Антальи во Внуково в период с 13 по 14 июня, передает РИА «Новости».

В Минтрансе и Росавиации заявили, что выясняют причины задержки перевозки багажа на нескольких рейсах между Антальей и Внуково. Ведомства особо подчеркнули, что ситуация находится на их контроле, а Turkish Airlines рекомендовано оперативно решить вопрос с доставкой багажа в Москву.

Авиационные власти России также предложили Turkish Airlines пересмотреть процесс загрузки багажа на рейсы, чтобы избежать подобных случаев в будущем. В Росавиации отметили, что забота о комфорте пассажиров должна оставаться одним из главных приоритетов иностранных авиакомпаний, осуществляющих перевозки в России.

В аэропорту Внуково пояснили, что пассажирам рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140, ТК1231, багаж которых не был доставлен, необходимо обращаться к официальным представителям Turkish Airlines для решения вопросов возврата и получения багажа. Администрация аэропорта увеличила число сотрудников для ускорения обработки заявок на поиск багажа.

Ранее эмиратская авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Россию, запланированные на 13 и 14 июня.

В конце мая Turkish Airlines также отменяла рейсы в Москву.