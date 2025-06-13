Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
Flydubai отменила все рейсы в Россию на два дня
Эмиратская авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Россию, запланированные на 13 и 14 июня, следует из данных онлайн-табло на сайте перевозчика.
В пятницу были отменены рейсы в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Самару, Петербург и Сочи, передает ТАСС.
В субботу список отмененных рейсов включил также Махачкалу и Уфу. Причины отмены рейсов перевозчик на момент публикации не уточнил.
В мае крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Петербург.