14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.9 комментариев
Лукашенко рассказал о подарке Путину
Лукашенко пообещал подарить Путину белорусский сыр с Кремлем на упаковке
Белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировал необычный подарок для президента России Владимира Путина.
Во время посещения предприятия «Молочный мир» в Гродненской области Лукашенко обратил внимание на сыр «Президентский» и предложил сотрудникам нанести на упаковку изображение Кремля. Видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Как отметил Лукашенко, такой сыр он планирует подарить российскому лидеру: «Нарисуй тут Кремль – и я ему подарю, в конце месяца приедет», – заявил белорусский президент.
Ранее Лукашенко поручил растить картошку для России и Белоруссии.
Напомним, в мае Путин сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», что получил в подарок от Лукашенко белорусский шоколад.