За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин раскрыл, что Лукашенко привез ему в подарок
Путин рассказал о коробке белорусского шоколада от Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», что получил в подарок от президента Белоруссии Александра Лукашенко белорусский шоколад.
«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Коробка с шоколадом стояла на кухне президента в его квартире в Московском Кремле.
Полная версия документального фильма выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия».
Ранее Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства также показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.
Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.