Путин раскрыл, что Лукашенко привез ему в подарок

Путин рассказал о коробке белорусского шоколада от Лукашенко

Tекст: Дарья Григоренко

«Это подарок Александра Григорьевича как раз. Шоколадки белорусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Коробка с шоколадом стояла на кухне президента в его квартире в Московском Кремле.

Полная версия документального фильма выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия».

Ранее Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно. Глава государства также показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.