Путин рассказал, что вечерами сам управляется на кухне

Tекст: Дарья Григоренко

Показывая свою кремлевскую квартиру, Путин предложил съемочной группе перекусить. В холодильнике нашлись кефир и ряженка. «Ну, конечно. А чье же?» – со смехом ответил глава государства на вопрос, российские ли это продукты, передает ТАСС.

«Ну, да», – ответил президент на вопрос, сам ли он управляется на кухне. «Ребята приходят, помогают, – добавил он. – Но сейчас-то зачем? Мы с вами кефир сами нальем».

На столе у Путина стояла большая деревянная коробка. «Подарок Александра Григорьевича [Лукашенко]. Шоколадки белорусские, очень вкусно», – показал президент.

Отвечая на вопрос, позволяет ли себе глава государства легкий ужин, Путин заметил: «Нет, стараюсь уже в это время не есть».

Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.