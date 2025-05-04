Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.3 комментария
Путин рассказал, что вечерами сам управляется на кухне
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно.
Показывая свою кремлевскую квартиру, Путин предложил съемочной группе перекусить. В холодильнике нашлись кефир и ряженка. «Ну, конечно. А чье же?» – со смехом ответил глава государства на вопрос, российские ли это продукты, передает ТАСС.
«Ну, да», – ответил президент на вопрос, сам ли он управляется на кухне. «Ребята приходят, помогают, – добавил он. – Но сейчас-то зачем? Мы с вами кефир сами нальем».
На столе у Путина стояла большая деревянная коробка. «Подарок Александра Григорьевича [Лукашенко]. Шоколадки белорусские, очень вкусно», – показал президент.
Отвечая на вопрос, позволяет ли себе глава государства легкий ужин, Путин заметил: «Нет, стараюсь уже в это время не есть».
Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.
Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.