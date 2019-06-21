Полиция задержала 305 митингующих в Тбилиси

В ходе акций протеста у здания парламента в Тбилиси полиция задержала 305 демонстрантов, сообщил заместитель главы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

Борцвадзе сообщил на брифинге, что «агрессивная часть участников акции в течение всей ночи продолжала совершать правонарушения» и «на рассвете они уничтожили полицейские и гражданские автомобили и устроили погромы в частных объектах на прилегающей территории», передает ТАСС.

Всего же за разные правонарушения «задержаны 305 участников акции».

Напомним, беспорядки начались в Тбилиси накануне, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.

Позже к радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства. Сообщалось, что в ходе беспорядков пострадали 240 человек

В пятницу спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Закария Куцнашвили, организовавший в Тбилиси заседание генассамблеи Международной ассамблеи православия, отказался от своего мандата.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию. В МИД России заявили, что радикалы специально использовали визит российской делегации для проведения протестных акций.