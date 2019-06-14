Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал, что испытывает «панические атаки на тему безопасности» после того, как его задержали.

«У меня случаются панические атаки на тему безопасности, мне нужно понять, как дальше жить, как вернуться к обычной жизни, но пока я не знаю, как это сделать», – цитирует Голунова ТАСС.

Мосгорсуд в пятницу удовлетворил ходатайство прокуратуры об отсутствии оснований для продолжения производства по делу.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Несанкционированная акция в поддержку Голунова прошла в среду в центре Москвы. В полиции остаются четверо из более 200 задержанных на акции.

Напомним, Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. Сам Голунов не признал вины. Однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы относительно системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства можно сделать после этой истории.